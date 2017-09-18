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Олег МАЛИНОВСКИЙ: «Немного не доволен тем, как сложился бой»

Украинский боксер прокомментировал победу над Александером Касаресом

  • 18.09.2017 22:16
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kp.ua. Олег Малиновский
© kp.ua. Олег Малиновский
Чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский (21-0-0, 5 КО) заявил, что доволен триумфом, но не совсем доволен своими действиями в ринге.
 
«Очень доволен победой, но немножко не доволен тем, как сложился бой. Будем пересматривать, со стороны оно все виднее по-другому. Проблемы были, соперник – очень непростой, я об этом говорил. Мексиканцы они все не выходят отбывать номер, а выходят боксировать и побеждать. 
 
Я люблю боксировать, когда соперник работает первым номером. А он наоборот взял меня и начал работать после меня, сам не хотел. Что мне и доставило, я думаю, проблемы.
 
В декабре нашему промоутеру Александру Красюку, я думаю, удастся организовать мне защиту моего титула чемпиона Европы по версии WBO», – сказал Малиновский.

Источник — Xsport

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