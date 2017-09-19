Кубрат ПУЛЕВ: «Поддержка болельщиков – огромный резерв для боксера»

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, болгарский боксер Кубрат Пулев, которому 28 октября в Кардиффе предстоит встретиться в ринге с обладателем поясов WBA, IBF IBO Энтони Джошуа, рассказал, чем его подготовка и сам бой против британца будет отличаться от поединка против Владимира Кличко, состоявшийся в феврале 2014-го.



По словам Пулева, он стал более опытным и вынес немало уроков из поединка с украинским боксером, который завершился победой Кличко нокаутом в пятом раунде. «В бою с Кличко плохой была не только моя защита, но и вся стратегия на поединок, - цитирует Пулева Тopsport. – Я был молодой, неопытный, слишком открыт и слишком смел. Но, думаю, что теперь я улучшил некоторые вещи, поработал над деталями и вышел на другой уровень».



Как отметил болгарин, в бою с Кличко проиграл не только он, но и вся его команда. «Когда компания Кличко выиграла аукцион на проведение поединка, все было сделано привычным и удобным для украинца: ринг, перчатки. Понятное дело, что, заполучив бой, они не могли пойти против своих интересов».



Тем не менее, Пулев остался доволен и опытом, полученным в бою с Кличко, и поддержкой своих фанатов, что должно стать его козырем в поединке с Джошуа. «Думаю, что команда британца обеспокоена моими болельщиками, поскольку все видели, как меня поддерживали в бою с Кличко. Настрой фанатов, их эмоциональный и энергетический уровень - все было просто невероятным. Такой поддержкой могут похвалиться немногие. Это, как правило, огромный резерв для любого спортсмена, который дает ему дополнительную силу. И именно поэтому команда Джошуа пытается держать ситуацию под контролем, ограничив число моих фанатов на бое. Но им не удалось все сделать в полной мере. Многие болгары будут в Кардиффе».