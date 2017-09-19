Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубрат ПУЛЕВ: «Поддержка болельщиков – огромный резерв для боксера»

Болгарин поделился своими ожиданиями от боя с Джошуа

  • 19.09.2017 08:43
  • 172 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, болгарский боксер Кубрат Пулев, которому 28 октября в Кардиффе предстоит встретиться в ринге с обладателем поясов WBA, IBF IBO Энтони Джошуа, рассказал, чем его подготовка и сам бой против британца будет отличаться от поединка против Владимира Кличко, состоявшийся в феврале 2014-го.

По словам Пулева, он стал более опытным и вынес немало уроков из поединка с украинским боксером, который завершился победой Кличко нокаутом в пятом раунде. «В бою с Кличко плохой была не только моя защита, но и вся стратегия на поединок, - цитирует Пулева Тopsport. – Я был молодой, неопытный, слишком открыт и слишком смел. Но, думаю, что теперь я улучшил некоторые вещи, поработал над деталями и вышел на другой уровень».

Как отметил болгарин, в бою с Кличко проиграл не только он, но и вся его команда. «Когда компания Кличко выиграла аукцион на проведение поединка, все было сделано привычным и удобным для украинца: ринг, перчатки. Понятное дело, что, заполучив бой, они не могли пойти против своих интересов».

Тем не менее, Пулев остался доволен и опытом, полученным в бою с Кличко, и поддержкой своих фанатов, что должно стать его козырем в поединке с Джошуа. «Думаю, что команда британца обеспокоена моими болельщиками, поскольку все видели, как меня поддерживали в бою с Кличко. Настрой фанатов, их эмоциональный и энергетический уровень - все было просто невероятным. Такой поддержкой могут похвалиться немногие. Это, как правило, огромный резерв для любого спортсмена, который дает ему дополнительную силу. И именно поэтому команда Джошуа пытается держать ситуацию под контролем, ограничив число моих фанатов на бое. Но им не удалось все сделать в полной мере. Многие болгары будут в Кардиффе».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.