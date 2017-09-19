ОФИЦИАЛЬНО: Уайлдер и Ортис проведут бой 4 ноября в Нью-Йорке

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) будет защищать свой титул в поединке против бывшего «временного» чемпиона мира по версии WBA кубинца Луиса Ортиса (27-0, 23 КО) 4 ноября в Нью-Йорке.
Завтра, 20 сентября, боксеры встретятся на пресс-конференциии, чтобы анонсировать проведение своего поединка.
Источник — Boxingnews
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