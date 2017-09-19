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ОФИЦИАЛЬНО: Уайлдер и Ортис проведут бой 4 ноября в Нью-Йорке

Анонс будущего поединка состоится 20 сентября

  • 19.09.2017 13:29
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Getty Images. Деонтей Уайлдер
© Getty Images. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) будет защищать свой титул в поединке против бывшего «временного» чемпиона мира по версии WBA кубинца Луиса Ортиса (27-0, 23 КО) 4 ноября в Нью-Йорке.

Завтра, 20 сентября, боксеры встретятся на пресс-конференциии, чтобы анонсировать проведение своего поединка.

Источник — Boxingnews

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