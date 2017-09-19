Рио Фердинанд решил стать боксером

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд собирается вернуться в большой спорт, но не в роли футболиста, а в роли боксера.
38-летний спортсмен пока что не получил лицензию боксера, но уже планирует провести ряд поединков. Фердинанда активно поддерживает букмекерская контора Betfair, которая запустила кампанию «Defender to Contender» (из защитника в претендента).
Букмекеры нашли Фердинанду тренера, который считает, что у Рио есть все шансы стать профессиональным бойцом.
Напомним, Рио Фердинанд шесть раз выигрывал Чемпионат Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также провел 81 поединок в составе сборной Англии. В последнее время он работал экспертом на телевидении.
Источник — The Telegraph
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.