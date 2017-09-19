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Рио Фердинанд решил стать боксером

Бывший капитан сборной Англии по футболу изменит род занятий

  • 19.09.2017 13:50
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Getty Images. Рио Фердинанд
© Getty Images. Рио Фердинанд

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд  собирается вернуться в большой спорт, но не в роли футболиста, а в роли боксера.

38-летний спортсмен пока что не получил лицензию боксера, но уже планирует провести ряд поединков. Фердинанда активно поддерживает букмекерская контора Betfair, которая запустила кампанию «Defender to Contender» (из защитника в претендента).

Букмекеры нашли Фердинанду тренера, который считает, что у Рио есть все шансы стать профессиональным бойцом.

Напомним, Рио Фердинанд шесть раз выигрывал Чемпионат Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также провел 81 поединок в составе сборной Англии. В последнее время он работал экспертом на телевидении.

Источник — The Telegraph

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