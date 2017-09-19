Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин все время с лохами боксировал»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прокомментировал выступление чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина в поединке с Саулем Альваресом, раскритиковав уровень бывших соперников казахстанца.
«Весь бой он делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего. Весь бой ходил так. Он с лохами боксировал, они с ним что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал и передавливал», — сказал украинец в комментарии для YouTube-канала Lomachenko Fights.
Поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в минувшие выходные и завершился ничьей раздельным решением судей.
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Но осадок конечно от поведения Васи неприятный.
смотри, Майвезер тоже не самый лучший человек...а упасть так и не пришлось)
Скажу так - модель поведения его и его отца кардинально разная, возможно с возрастом поубавит свой пыл
Тебя любой из них за пол раунда на тот свет отправит.
Тебя любой из них за пол раунда на тот свет отправит.
От такого поведения, начинает гнильцой пованивать. Ломаченко боец шикарный, а вот как человек... Есть сомнения. Явно видно, что звезду поймал, да так, что аж моча в голову стукнула. Зря. Найдется, кто-то сильнее, побьет Василия (а такое, рано или поздно произойдет) и падение будет очень болезненным. Нужно всегда оставаться мужчиной и человеком.
смотри, Майвезер тоже не самый лучший человек...а упасть так и не пришлось)
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