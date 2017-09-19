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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин все время с лохами боксировал»

Украинский чемпион раскритиковал уровень соперников казахского боксера

  • 19.09.2017 14:08
  • 1484 просмотров
  • 15 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прокомментировал выступление чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина в поединке с Саулем Альваресом, раскритиковав уровень бывших соперников казахстанца.

«Весь бой он делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего. Весь бой ходил так. Он с лохами боксировал, они с ним что-то пытались сделать, но он их просто физически перебивал и передавливал», — сказал украинец в комментарии для YouTube-канала Lomachenko Fights.

Поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в минувшие выходные и завершился ничьей раздельным решением судей.

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Комментарии
    topexpertintheworld
      topexpertintheworld, 19.09.2017 14:14
    +6
    Что то слишком много резких высказываний от Лома, в последнее время... Конечно до техники Васи, Гене уже не добраться, но с Канело он боксировал достойно!
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    sus1ik
      sus1ik, 19.09.2017 14:17
    -3
    В смысле резких? Парень с белгорода, у нас там так принято(на грани блатного жаргона). Просто он раньше "перепуганный" был в плане высказываний в СМИ, теперь то он освоился. Так что готовьтесь лицезреть похожие "перлы" почаще.
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 19.09.2017 14:26
    +2
    sus1ik, зачем так пугать людей? Вася - с Белгорода-Днестровского (Одесской обл.)... А "у нас там так принято" и интервью - это разные вещи! Думаю, какой-нибудь имиджмейкер посоветовал быть жестким не только на ринге, но и в высказываниях! Журналюгам нужны сенсации! Раньше за Ломом такого не замечал! В любом случае, - желаю множества побед!
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    Cassid
      Cassid, 19.09.2017 14:34
    +2
    M-E-S-S-E-R, 19.09.2017 14:26
    sus1ik, зачем так пугать людей? Вася - с Белгорода-Днестровского (Одесской обл.)... А "у нас там так принято" и интервью - это разные вещи! Думаю, какой-нибудь имиджмейкер посоветовал быть жестким не только на ринге, но и в высказываниях! Журналюгам нужны сенсации! Раньше за Ломом такого не замечал! В любом случае, - желаю множества побед!
    Это не было похоже на интервью. Скорее какой-то знакомый на камеру снял и выложил в сеть.
    Но осадок конечно от поведения Васи неприятный.
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    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 19.09.2017 14:37
    +7
    Чем мне нравился Кличко. Говорил то что нужно. Такой базар как устраивают трештокеры - это не для мужчин, а для клоунов. И дело не в шоу. Кому-то это низко, а кому-то нет. Можно хоть из Донецка быть, но ты сам выбираешь нормальный человек или нет. А Ломаченко говорит не как нормальный человек. .
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 19.09.2017 14:41
    +5
    В целом он прав, очень однообразен Головкин, я бы посмотрел на него во времена павлика, тейлора, де лахои тринидада, или хотя бы в другом весе, но не его вина что нет сейчас в этом весе хороших противников вот и почивает на лаврах и понимает что в других весах преймущества в мощи не будет, и нельзя так неуважительно высказываться, головкин достиг очень многого и достоин уважения
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    igor55555
      igor55555, 19.09.2017 14:48
    +4
    От такого поведения, начинает гнильцой пованивать. Ломаченко боец шикарный, а вот как человек... Есть сомнения. Явно видно, что звезду поймал, да так, что аж моча в голову стукнула. Зря. Найдется, кто-то сильнее, побьет Василия (а такое, рано или поздно произойдет) и падение будет очень болезненным. Нужно всегда оставаться мужчиной и человеком.
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    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 19.09.2017 14:53
    +2
    igor55555, 19.09.2017 14:48
    От такого поведения, начинает гнильцой пованивать. Ломаченко боец шикарный, а вот как человек... Есть сомнения. Явно видно, что звезду поймал, да так, что аж моча в голову стукнула. Зря. Найдется, кто-то сильнее, побьет Василия (а такое, рано или поздно произойдет) и падение будет очень болезненным. Нужно всегда оставаться мужчиной и человеком.

    смотри, Майвезер тоже не самый лучший человек...а упасть так и не пришлось)
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    orkuta77
      orkuta77, 19.09.2017 14:54
    0
    Ну что вы хотите он такой есть пацык с раёна.
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 19.09.2017 15:02
    0
    Вася сам в последнее время лохов бьет!
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    sus1ik
      sus1ik, 19.09.2017 15:09
    0
    M-E-S-S-E-R, 19.09.2017 14:26
    sus1ik, зачем так пугать людей? Вася - с Белгорода-Днестровского (Одесской обл.)... А "у нас там так принято" и интервью - это разные вещи! Думаю, какой-нибудь имиджмейкер посоветовал быть жестким не только на ринге, но и в высказываниях! Журналюгам нужны сенсации! Раньше за Ломом такого не замечал! В любом случае, - желаю множества побед!
    Посоветовал что? Посоветовал быть собой? Не думай что Вася благородный принц который не позволяет себе колких высказываний. Я так понимаю если скажу тебе что парень и в драках участвовал и морду ему били - ты не поверишь.
    Скажу так - модель поведения его и его отца кардинально разная, возможно с возрастом поубавит свой пыл
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 19.09.2017 15:11
    0
    Vadim Kuzmenko, 19.09.2017 15:02
    Вася сам в последнее время лохов бьет!

    Тебя любой из них за пол раунда на тот свет отправит.
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 19.09.2017 15:11
    0
    Vadim Kuzmenko, 19.09.2017 15:02
    Вася сам в последнее время лохов бьет!

    Тебя любой из них за пол раунда на тот свет отправит.
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    Comediant
    Comediant, 19.09.2017 15:18
    0
    Видимо для завоевания американского рынка без такого пафоса не обойтись, предполагаю что это линия поведения, навязанная ему менеджментом.
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    igor55555
      igor55555, 19.09.2017 15:19
    0
    Ярик Ярославский, 19.09.2017 14:53
    igor55555, 19.09.2017 14:48
    От такого поведения, начинает гнильцой пованивать. Ломаченко боец шикарный, а вот как человек... Есть сомнения. Явно видно, что звезду поймал, да так, что аж моча в голову стукнула. Зря. Найдется, кто-то сильнее, побьет Василия (а такое, рано или поздно произойдет) и падение будет очень болезненным. Нужно всегда оставаться мужчиной и человеком.

    смотри, Майвезер тоже не самый лучший человек...а упасть так и не пришлось)
    Дай Бог и Василию не падать. Но, от падений никто не застрахован. Это жизнь. И если упадет достойный мужчина, джентельмен, уважающий соперника, ему протянут руку и помогут подняться. А если человек не уважал окружающих, не дай Бог ему упасть. Затопчут, с блаженной улыбкой на устах. И чем выше был человек, тем приятнее толпе,будет топтать его.
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