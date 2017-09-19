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Владимир Кличко выступит на Немецком медиаконгрессе

Украинский боксер расскажет, как преодолевать трудности в жизни и бизнесе

  • 19.09.2017 14:33
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира Владимир Кличко станет одним из спикеров традиционного, уже 10-го по счету, престижного Немецкого медиаконгресса, который в середине января 2018 года пройдет во Франкфурте.

Как сообщает Нorizont, Владимир Кличко, который не так давно презентовал свою книгу «Управление вызовами», на своем примере расскажет, как преодолевать трудности в жизни и бизнесе. Кроме украинца, лекторами конгресса станут  известные в мире журналисты и представители медиа, сред которых Джим Иган (BBC Global News), Антье Нойбауэр (Deutsche Bahn AG), Александр Эвиг (MediaMarktSaturn), Клаус Бринкбюмер («Spiege»). Также в числе выступающих будут представители политикума и бизнеса.

Источник — Klitschko-brothers

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