Владимир Кличко выступит на Немецком медиаконгрессе

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира Владимир Кличко станет одним из спикеров традиционного, уже 10-го по счету, престижного Немецкого медиаконгресса, который в середине января 2018 года пройдет во Франкфурте.

Как сообщает Нorizont, Владимир Кличко, который не так давно презентовал свою книгу «Управление вызовами», на своем примере расскажет, как преодолевать трудности в жизни и бизнесе. Кроме украинца, лекторами конгресса станут известные в мире журналисты и представители медиа, сред которых Джим Иган (BBC Global News), Антье Нойбауэр (Deutsche Bahn AG), Александр Эвиг (MediaMarktSaturn), Клаус Бринкбюмер («Spiege»). Также в числе выступающих будут представители политикума и бизнеса.