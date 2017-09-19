Бой Головкин — Котто может состояться в декабре

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) пуэрториканец Мигель Котто (41-5, 33 КО) в последнее время не раз говорил, что до конца года, в декабре, хотел бы провести поединок с победителем боя Геннадия Головкина и Канело Альвареса и после этого повесить перчатки на гвоздь. Учитывая, что бой Головкин-Альварес победителя не выявил (боксёры свели 12-раундовое соперничество вничью), а Канело не собирается возвращаться в ринг до мая 2018-го, промоутер Геннадия Том Лёффлер предположил, что Котто захочет сразиться с его подопечным.

«Вопрос в том, будет ли Котто драться с Геннадием, — цитирует Лёффлера Boxingscene. — Котто сказал, что хочет драться с победителем боя Головкин-Альварес. Понятия не имею, что он собирается делать, но раз Канело не объявится в ринге до мая следующего года, тогда логично предположить, что Котто захочет бой с Головкиным (в декабре)».