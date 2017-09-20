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Матч-реванш Хэй – Беллью может пройти 17 декабря в Лондоне

Поединок состоится в Лондоне на O2Arena

  • 20.09.2017 10:14
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Getty Images. Дэвид Хэй и Тони Беллью
© Getty Images. Дэвид Хэй и Тони Беллью

Второй поединок между экс-чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весах Дэвидом Хэем и почетным обладателем титула WBC в крузервейте Тони Беллью может состояться до конца года.

Реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем (в первом поединке, который прошел в марте, выиграл Беллью) может пройти 17 декабря в Лондоне на O2Arena.

«Переговоры заняли месяц, и наконец команды согласовали все условия второго боя. Поставит ли Беллью подпись под контрактом?» — написал Хэй на своей странице в одной из социальных сетей. В свою очередь, промоутер Беллью - Эдди Хирн, заявил, что, невзирая на отсутствие контракта, официально о бое может быть объявлено уже на следующей неделе.

Источник — Klitschko-brothers

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