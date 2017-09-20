Энтони ДЖОШУА: «В поздних раундах Паркер нокаутирует Фьюри»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в суппертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился своими ожиданиями от субботнего поединка чемпиона WBO новозеладнца Джозефа Паркера со своим соотечественником Хьюи Фьюри:
«Паркер достаточно силен. Хьюи может перебоксировать его, но не знаю, насколько долго. Так что, возможно, мы увидим досрочную победу Паркера в поздних раундах», - сказал Энтони Джошуа.
Источник — Boxingnews
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