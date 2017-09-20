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Энтони ДЖОШУА: «В поздних раундах Паркер нокаутирует Фьюри»

Британский боксер – о бое за титул чемпиона мира по версии WBO

  • 20.09.2017 10:40
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Getty Images. Энтони Джошуа
© Getty Images. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в суппертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился своими ожиданиями от субботнего поединка чемпиона WBO новозеладнца Джозефа Паркера со своим соотечественником Хьюи Фьюри:

«Паркер достаточно силен. Хьюи может перебоксировать его, но не знаю, насколько долго. Так что, возможно, мы увидим досрочную победу Паркера в поздних раундах», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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