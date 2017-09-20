ВИДЕО ДНЯ. Как Головкин держал удары Альвареса

В недавнем поединке против Сауля Альвареса Геннадий Головкин продемонстрировал невероятную стойкость и умение держать удар. Боксера из Казахстана не потрясли удары, после которых такие опытные боксеры, как Джеймс Киркленд и Амир Хан оказывались на канвасе.
Напомним, в бою Альварес – Головкин была зафиксирована ничья.
Источник — Sport.ua
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