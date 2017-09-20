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Кубрат ПУЛЕВ: «Где Джошуа быстрее меня? На беговой дорожке?»

Болгарский боец считает, что он находится в «золотом» возрасте для бокса

  • 20.09.2017 16:49
  • 540 просмотров
  • 3 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, болгарский боксер Кубрат Пулев рассказал о своей подготовке к запланированному на 28 октября в Кардиффе поединку против обладателя поясов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа.

Пулев признался, что еще не подписал личный контракт на бой, однако уверен, что это обычная формальность, которую стороны уладят в ближайшее время. «Зауэрланд, согласился с командой Джошуа на бой, скажем так, без меня, но стороны сделали это. Теперь моим менеджерам предстоит подписать контракт на поединок со мной. Я поговорил с ними, мы выяснили, какие условия у нас есть и ждем подписания. Это формальности», - цитирует Пулева Тopsport.

По словам болгарского боксера, готовиться к предстоящему поединку он будет в Германии, а возраст и скорость Джошуая не являются для него проблемой. «Я буду работать в Германии. Молодость и скорость Джошуа – его преимущество? Не думаю, что это так. Где он быстрее меня? На беговой дорожке? Конечно, здорово, что он моложе, но как для супертяжа я нахожусь в «золотом» возрасте. Думаю, что это мои лучшие годы в профессиональном спорте. Тяжи «созревают» до 30 лет, а потом раскрываются. В ринге может случиться все, что угодно. Все может сыграть решающую роль. Вот почему именно в боксе сложно что-то спрогнозировать, как в других видах спорта. Все может решить один удар. Тем более, в нашей весовой категории».

Как отметил Пулев, тот факт, что он является андердогом в бою с Джошуа, его не смущает. «Я рад этому. Все говорят, что мне нечего терять, а значит, чтобы я не сделал, это будет хорошо. Если я ничего не смогу, то все равно не буду удивлять болельщиков какими-то хамскими выходками в ринге. Но бойцу лучше, когда ему нечего терять. Он свободен от груза ответственности».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 20.09.2017 17:36
    -2
    Чувак, да признай уже что тебе через хана.
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 20.09.2017 17:38
    0
    Чувак, да признай уже что тебе через месяц хана, тебе тупо нечем крыть, ни скоростью, ни техникой, ни силой удара, ни антропометрией.
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    yasher
      yasher, 20.09.2017 17:55
    +1
    Оба имеют грехи в обороне. но сильны в атаке. Англус сильнее, на мой взгляд.
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