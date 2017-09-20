Александр Гвоздик поднялся на первое место в рейтинге WBO

30-летний украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) поднялся на первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).
Гвоздик обошел россиянина Сергея Ковалева (30-2-1, 26 КО) и стал официальным претендентом на титульный поединок против чемпиона дивизиона Андре Уорда (32-0, 16 КО).
В наилегчайшем весе украинец Артем Далакян (15-0, 11 КО) опустился с 12 на 13 место.
В последнем бою Гвоздик нокаутом победил 33-летнегоа американца Крейга Бейкера. После этого украинский боксер заявил, что готов драться с чемпионом по версии WBA, WBO и IBF Андре Уордом.
Источник — BoxingScene
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