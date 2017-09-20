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Александр Гвоздик поднялся на первое место в рейтинге WBO

Украинский боксер хочет провести титульный бой с Андре Уордом

  • 20.09.2017 17:31
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Getty Images. Александр Гвоздик
© Getty Images. Александр Гвоздик

30-летний украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) поднялся на первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).

Гвоздик обошел россиянина Сергея Ковалева (30-2-1, 26 КО) и стал официальным претендентом на титульный поединок против чемпиона дивизиона Андре Уорда (32-0, 16 КО).

В наилегчайшем весе украинец Артем Далакян (15-0, 11 КО) опустился с 12 на 13 место.

В последнем бою Гвоздик нокаутом победил 33-летнегоа американца Крейга Бейкера. После этого украинский боксер заявил, что готов драться с чемпионом по версии WBA, WBO и IBF Андре Уордом.

Источник — BoxingScene

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