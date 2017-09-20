В возрасте 95 лет скончался старейший боксер мира Джейк ЛаМотта

Печальная новость пришла из США, где в возрасте 95-ти лет ушел из жизни легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в среднем весе Джейк ЛаМотта.

Джейк ЛаМотта родился 10 июля 1922 года в Нью-Йорке в семье итальянских мигрантов. С детства отец не только обучил его основам бокса, но и заставлял драться с другими ребятами - таким образом отец заставлял Джейка зарабатывать деньги. Их бросали прямо на ринг соседи, жаждущие за небольшую плату лицезреть зрелище. Заработанные таким непростым образом деньги шли на оплату аренды жилья.

В 18 лет Джейк ЛаМотта стал боксером-профессионалом, причем он проводил просто-таки невероятное количество боев - за первые 3 года и 8 месяцев своей карьеры он провел 55 поединков. То есть, в среднем 1,25 боев за месяц. В нынешние времена вы не встретите боксеров, выступающих в столь жестком темпе. Причем очень многие соперники Джейка ЛаМотты были боксерами очень высокого класса. Например, легендарный Шугар Рэй Робинсон, которого многие считают лучшим боксером мира всех времен независимо от весовой категории. ЛаМотта стал первым боксером, сумевшим победить Робинсона, и единственным, кто победил Шугара Рэя, когда тот еще находился на пике своих сил. Хотя из шести боев с Робинсоном ЛаМотта выиграл всего один, но в каждом из боев он давал Рэю серьезное сопротивление.

Среди побежденных ЛаМоттой боксеров были также такие сильные соперники как Фитци Зивич, Боб Саттерфилд, Томми Ярош и легендарный француз Марсель Сердан, в бою с которым Джейк ЛаМотта завоевал титул чемпиона мира в среднем весе. Запланированный реванш ЛаМотты с Серданом не состоялся из-за трагического события - по дороге в США на второй бой с ЛаМоттой Марсель Сердан погиб в авиакатастрофе.

В 1950 году Джейк ЛаМотта провел один из самых памятных и драматичных боев в своей карьере - безнадежно проигрывая по очкам после 14-ти раундов Лорану Дотилю, ЛаМотта нокаутировал его за 13 секунд до конца последнего, 15-го раунда.

Завершил свою весьма насыщенную и непростую карьеру Джейк ЛаМотта в апреле 1954 года, проиграв разделенным решением судей Билли Килгору.

В 1980 году по мотивам жизни и карьеры Джейка Ла Мотты был снят фильм «Бешеный бык» с Робертом Де Ниро в главной роли, который стал настоящим шедевром мирового кинематографа.

Сам ЛаМотта также неоднократно снимался в фильмах, а что касается его личной жизни, то здесь все также было очень непросто - он был женат четыре раза и в 1998 году пережил утрату двух своих сыновей, старший из которых, Джейк, умер от рака, а младший, Джозеф, погиб в авиакатастрофе. Но, несмотря на все испытания судьбы и невероятно изматывающую спортивную карьеру, Джейк ЛаМотта прожил очень долгую жизнь, сумев перешагнуть 95-летний рубеж...