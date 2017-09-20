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Амир МАНСУР: «Ортису 48 лет, а не 38»

Кубинский боксер скрывает свой настоящий возраст, считает американский боец

  • 20.09.2017 18:21
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Getty Images. Луис Ортис
© Getty Images. Луис Ортис

45-летний американский супертяжеловес Амир Мансур сказал в интервью BWTM Sports, что, в отличие от многих, он не удивлен тем, что команда чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера выбрала ему в соперники кубинца Луиса Ортиса.

По его словам, Ортис скрывает свой реальный возраст, и на самом деле ему уже 48 лет, а не 38, как значится в официальных документах и в базе BoxRec, и именно поэтому Ортис так плохо выглядел в двух своих последних поединках. В то же время, Мансур не сказал, каким образом Ортис настолько хорошо боксировал еще два года назад, ведь тогда, если верить Амиру, ему должно было быть 46 лет.

Источник — Boxingnews

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