Амир МАНСУР: «Ортису 48 лет, а не 38»

45-летний американский супертяжеловес Амир Мансур сказал в интервью BWTM Sports, что, в отличие от многих, он не удивлен тем, что команда чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера выбрала ему в соперники кубинца Луиса Ортиса.

По его словам, Ортис скрывает свой реальный возраст, и на самом деле ему уже 48 лет, а не 38, как значится в официальных документах и в базе BoxRec, и именно поэтому Ортис так плохо выглядел в двух своих последних поединках. В то же время, Мансур не сказал, каким образом Ортис настолько хорошо боксировал еще два года назад, ведь тогда, если верить Амиру, ему должно было быть 46 лет.