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Иван Редкач сразится с Райнеллом Уильямсом

Бой пройдет 14 октября в Лос-Анджелесе

  • 20.09.2017 18:49
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Sport.ua. Иван Редкач
© Sport.ua. Иван Редкач

Украинский боксер легкой весовой категории Иван Редкач (20-3-1, 16 КО) свой следующий бой проведет в субботу, 14 октября, в Лос-Анджелесе, США. Соперником уроженца Шостки станет 28-летний американец Райнелл Уильямс (12-0-0, 6 КО).

«Бой пройдет на местной арене StubHub Centre. Главным поединком вечера будет защита пояса чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе Лео Санта Крусом (33-1-1, 18 КО) против Криса Авалоса (27-5-0, 20 КО). Мы, кстати, уже провели открытую тренировку накануне своих боев.

Райнелл Уильямс - это капитан сборной США на Олимпийских Играх в Пекине. Там он выбыл во втором раунде. Мы с ним спарринговали как-то, несколько лет назад. Трансляция боев пройдет на телеканале FOX», — рассказал Редкач о своем будущем бое.

Иван Редкач свой последний бой провел 5 февраля этого года, скандально проиграв доминиканцу Аргенису Мендесу (24-5-1, 12 КО). Рефери боя не засчитал два нокдауна от украинца, после чего был отстранен от работы.

Источник — Xsport

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