Гловацки проведет бой с Бруззесе

Следующим соперником бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки (27-1, 17 КО) станет итальянский боксер аргентинского происхождения Леонардо Дамиан Бруззесе (18-3, 6 КО).
Бой Гловацки с Бруззесе состоится 30 сентября в Риге, в андеркарте поединка Майриса Бриедиса с Майком Пересом.
Источник — Boxingnews
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