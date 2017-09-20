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Гловацки проведет бой с Бруззесе

Поединок состоится 30 ноября в Риге

  • 20.09.2017 19:47
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ringside24.com. Кшиштоф Гловацки
© ringside24.com. Кшиштоф Гловацки

Следующим соперником бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацки (27-1, 17 КО) станет итальянский боксер аргентинского происхождения Леонардо Дамиан Бруззесе (18-3, 6 КО).

Бой Гловацки с Бруззесе состоится 30 сентября в Риге, в андеркарте поединка Майриса Бриедиса с Майком Пересом.

Источник — Boxingnews

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