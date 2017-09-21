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МАЛИНЬЯДЖИ: «Ломаченко-Ригондо — бой для настоящих ценителей бокса»

Бывший чемпион мира поделился ожиданиями от поединка

  • 21.09.2017 11:27
  • 318 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Василий Ломаченко
© klitschko-brothers.com. Василий Ломаченко

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, американский боксер Пол Малиньяджи (36-8, 7 КО) оценил предстоящий поединок между двумя олимпийскими чемпионами – украинцем Василием Ломаченко (9-1, 7 КО) и кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО), который запланирован 9 декабря.

По мнению Малиньяджи, будущий бой станет большим подарком для настоящих ценителей бокса. «Ломаченко-Ригондо — бой для настоящих ценителей бокса. Это настолько техничные бойцы, что многие зрители даже не смогут понять большую часть того, что будет происходить в ринге», - заявил американец.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    tabinjoli999com.ua
    online
      tabinjoli999com.ua, 21.09.2017 11:45
    +2
    Абсолютно Согласен!! Ломаченко и Ригондо это супер боксеры!! Дай Бог чтобы состоялась битва, есть сомнения что Ригондо просто не наберет вес!! ему в 2 веса подниматься выше!! Вася ты лучший в Мире Боксер !! Покажи всему миру какой должен быть Бокс!! И какие духом и телом сильные Украинцы !! !!
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