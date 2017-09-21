МАЛИНЬЯДЖИ: «Ломаченко-Ригондо — бой для настоящих ценителей бокса»

Фигово, Харьков заслуживает матчей ЛЧ(( Но еще остается Одесса, так понимаю

Нехай в безпечному Маріуполі грають і живуть, чого до хунти в Київ і Львів їхати?!

Шо ахмет і там почав гудіи?! Рінат, гуди!!!!! Руцкій мір прішол!!!

еще одни мокрый сказочник? поверь если вы своим бомжующим набором припретесь на Олимпийский, то т...

"Новость" раздумая "вестями" и прочиими говноновостными сайтами из ничего. Зр...

Слышь Stromae ты раньше просто был, умственно отсталым гопником, а теперь смотрю у тебя еще и пси...

предлагаю осесть в Мариуполе. кто за ?