МАЛИНЬЯДЖИ: «Ломаченко-Ригондо — бой для настоящих ценителей бокса»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе, американский боксер Пол Малиньяджи (36-8, 7 КО) оценил предстоящий поединок между двумя олимпийскими чемпионами – украинцем Василием Ломаченко (9-1, 7 КО) и кубинцем Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО), который запланирован 9 декабря.
По мнению Малиньяджи, будущий бой станет большим подарком для настоящих ценителей бокса. «Ломаченко-Ригондо — бой для настоящих ценителей бокса. Это настолько техничные бойцы, что многие зрители даже не смогут понять большую часть того, что будет происходить в ринге», - заявил американец.
Источник — Klitschko-brothers
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