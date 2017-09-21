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Владимир Кличко примет участие в престижном турнире по гольфу

Украинский боксер выступит на Alfred Dunhill Links Championship, который пройдет с 5 по 8 октября

  • 21.09.2017 12:41
  • 171 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Владимир Кличко
© Getty Images. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко получил приглашение принять участие в одном из самых престижных турниров по гольфу — Alfred Dunhill Links Championship, который с 5-го по 8-е октября пройдет в Шотландии.

Владимир, который давно увлекается гольфом, пополнит компанию знаменитостей, давших свое согласие на участие в соревнованиях. Сам турнир, призовой фонд которого составит 5 миллионов долларов, будет включать в себя два раздела: индивидуальный зачет для профессионалов и командный чемпионат, в котором звезды гольфа будут сражаться вместе с любителями, пишет Сourier.

В число последних попали в том числе футболисты Луиш Фигу и Джейми Реднапп, регбисты Фьюри де Приз, Роб Лоу, Пол О'Коннелл и Брайан О'Дрисколл, звезды крикета Шейн Уорн , Кевин Питерсен, Марк Бучер, Жак Каллис и Марк Николас. Что касается звезд из мира музыки, то свое участие в соревнованиях подтвердили бас-гитарист Genesis Майк Резерфорд, его коллега Linkin Park Дейв Фаррелл, барабанщик Bon Jovi Тико Торрес, Ронан Китинг из Boyzone, а также несколько других известных музыкантов. Актеров в турнире представят Джейми Дорнан, Мэтью Гуд, Грег Киннер, Келли Рорбах и Питер Джонс.

Внушительно выглядит и список профессиональных игроков:  Даррен Кларк, Эрни Эльс, Мартин Каймер, Пол Лоури, Грэм Макдауэлл, Рори Макилрой и Дэнни Уиллетт, Росс Фишер, Мэтью Фитцпатрик, Томми Флитвуд, Бранден Грейс, Крис Вуд и Ли Вествуд.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Comraddm
      Comraddm, 21.09.2017 13:02
    +1
    Шевы не будет?
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    i_love_you_gazprom
      i_love_you_gazprom, 21.09.2017 13:10
    -3
    а что ему остается еще? В гольфе хоть люлей не дают
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    rem
    online
      rem, 21.09.2017 13:13
    0
    Comraddm, 21.09.2017 13:02
    Шевы не будет?

    Подтянется после матча с Албанией
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