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Андре Уорд объявил о завершении карьеры

33-летний американец решил уйти непобежденным

  • 21.09.2017 19:15
  • 713 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Андре Уорд
© Getty Images. Андре Уорд

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в полутяжелом весе, американец Андре Уорд (32-0, 16 КО) решил завершить профессиональную карьеру. Об этом заявил сам боксер.
 
По словам Уорда, который покидает ринг в статусе чемпиона и не имея ни единого поражения, у него пропали мотивация и желание драться, а организм уже не выдерживает нагрузок.

«Бокс, я люблю тебя. Ты был со мной с 10 лет. Многому меня научил. Я многим пожертвовал, но ты дал мне больше, чем я мог себе представить. Ты сделал меня чемпионом и помог обеспечить семью. Я всегда буду благодарен. Покидая этот спорт сегодня, я делаю это, находясь на вершине, и это всегда было моей мечтой. Я сделал это. Мы сделали это. Спасибо всем, кто сыграл роль в моем путешествии. Без вас я этого не сделал бы. Хочу прояснить — я ухожу потому, что мой организм уже больше не выдерживает жесткий режим этого спорта, поэтому у меня больше нет желания драться. Если я не смогу отдавать все, что у меня есть, тогда больше не следует драться», – сказал  Уорд.

Вчера сообщалось, что украинский полутяжеловес Александр Гвоздик поднялся на первое место в рейтинге WBO и стал официальным претендентом на титульный поединок против Уорда.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Денис Качалов
      Денис Качалов, 21.09.2017 19:20
    +4
    А следующим соперником должен быть Гвоздик... Ну для Гвоздика так наверное лучше...)))
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    Vladislav Pohily
      Vladislav Pohily, 21.09.2017 19:24
    +2
    Теперь начнется дележка поясов Учитывая то, что в этой дележке будет принимать участие наш Гвоздик, будет интересно.
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    Геннадий Горбан
      Геннадий Горбан, 21.09.2017 19:36
    -3
    Лучше распиаренного Усика
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