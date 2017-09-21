Андре Уорд объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в полутяжелом весе, американец Андре Уорд (32-0, 16 КО) решил завершить профессиональную карьеру. Об этом заявил сам боксер.



По словам Уорда, который покидает ринг в статусе чемпиона и не имея ни единого поражения, у него пропали мотивация и желание драться, а организм уже не выдерживает нагрузок.



«Бокс, я люблю тебя. Ты был со мной с 10 лет. Многому меня научил. Я многим пожертвовал, но ты дал мне больше, чем я мог себе представить. Ты сделал меня чемпионом и помог обеспечить семью. Я всегда буду благодарен. Покидая этот спорт сегодня, я делаю это, находясь на вершине, и это всегда было моей мечтой. Я сделал это. Мы сделали это. Спасибо всем, кто сыграл роль в моем путешествии. Без вас я этого не сделал бы. Хочу прояснить — я ухожу потому, что мой организм уже больше не выдерживает жесткий режим этого спорта, поэтому у меня больше нет желания драться. Если я не смогу отдавать все, что у меня есть, тогда больше не следует драться», – сказал Уорд.

Вчера сообщалось, что украинский полутяжеловес Александр Гвоздик поднялся на первое место в рейтинге WBO и стал официальным претендентом на титульный поединок против Уорда.