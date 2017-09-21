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Ригондо пообещал отомстить Ломаченко за советские мультфильмы

Кубинец нашел дополнительную мотивацию перед боем с украинцем

  • 21.09.2017 20:56
  • 1127 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Гильермо Ригондо
© Getty Images. Гильермо Ригондо

Кубинский боксер Гильермо Ригондо пообещал отомстить украинцу Василию Ломаченко за всю боль, которую в детстве ему принес просмотр советских мультфильмов.

«Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть на Кубе в детстве», - написал Ригондо, прикрепив к записи кадр из «Крокодила Гены», а также флаги РФ и Кубы.

Напомним, в 2009 году Ригондо бежал с Острова Свободы, где начинал карьеру боксера.

Поединок Ломаченко – Ригондо пройдет в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden 9-го декабря 2017 года.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 21.09.2017 21:03
    +10
    идиот...это дополнительная мотивация болеть за Ломаченко))
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    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 21.09.2017 21:11
    +6
    Ломаченко должен мстить кубанинцу за каждый бразильский и мексиканский сериал, которым его мучили в детстве)))
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 21.09.2017 21:13
    +7
    Врачи здесь уже бесполезны(((
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    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 21.09.2017 21:17
    +3
    Этот интеллектуал видно не в курсе, что Украина с Россией разные страны. Ну и то что он будет мстить Ломаченко за советские мультфильмы...ну ребята - это клиника... ранение коммунизмом, не знаю, какой то "синдром Поклонской"
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