Ригондо пообещал отомстить Ломаченко за советские мультфильмы

Кубинский боксер Гильермо Ригондо пообещал отомстить украинцу Василию Ломаченко за всю боль, которую в детстве ему принес просмотр советских мультфильмов.

«Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть на Кубе в детстве», - написал Ригондо, прикрепив к записи кадр из «Крокодила Гены», а также флаги РФ и Кубы.

It is not his fault. But on Dec 9 I am blaming @VasylLomachenko for every #Russian cartoon I was force 2 watch in 🇨🇺as a kid. #PayBack 🇨🇺🥊🇷🇺 pic.twitter.com/GWhdTqFmxx — Guillermo Rigondeaux (@RigoElChacal305) 20 вересня 2017 р.

Напомним, в 2009 году Ригондо бежал с Острова Свободы, где начинал карьеру боксера.

Поединок Ломаченко – Ригондо пройдет в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden 9-го декабря 2017 года.