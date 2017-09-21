Пакьяо может провести следующий бой с Кроуфордом

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо может провести бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом. Об этом рассказал его тренер Фредди Роуч.

«Я хочу, чтобы Пакьяо провел матч-реванш с Хорном. Думаю, это будет лучший бой для него на данный момент, наверное, он состоится в начале следующего года. У нас есть предложения и на поединок с Кроуфордом, и с некоторыми другими. Пакьяо продолжает все так же усердно работать», – сказал Роуч.

Напомним, в последнем поединке 38-летний Пакьяо проиграл по очкам австралийцу Джеффу Хорну и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. Многие эксперты назвали решение судей спорным.

Месяц назад Кроуфорд уничтожил на ринге непобедимого представителя Намибии Джулиуса Индонго.