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Пакьяо может провести следующий бой с Кроуфордом

Тренер филиппинского боксера заявил, что его подопечный будет драться в начале следующего года

  • 21.09.2017 21:16
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Getty Images. Мэнни Пакьао
© Getty Images. Мэнни Пакьао

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо может провести бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и WBO в первом полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом. Об этом рассказал его тренер Фредди Роуч.

«Я хочу, чтобы Пакьяо провел матч-реванш с Хорном. Думаю, это будет лучший бой для него на данный момент, наверное, он состоится в начале следующего года. У нас есть предложения и на поединок с Кроуфордом, и с некоторыми другими. Пакьяо продолжает все так же усердно работать», – сказал Роуч.

Напомним, в последнем поединке 38-летний Пакьяо проиграл по очкам австралийцу Джеффу Хорну и потерял титул чемпиона мира по версии WBO. Многие эксперты назвали решение судей спорным.

Месяц назад Кроуфорд уничтожил на ринге непобедимого представителя Намибии Джулиуса Индонго.

Источник — Sky Sports

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