Промоутер Ковалева: «Сергей закончил карьеру Уорда»

Промоутер российского боксера полутяжелого веса Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что ее подопечный стал причиной ухода непобежденного американца Андре Уорда из профессионального бокса.



«Сергей перед их боем сказал, что закончит карьеру Уорда, так и произошло. Ковалев в самое ближайшее время начнет возвращать обратно свои титулы».



Напомним, Ковалев встречался с Уордом 2 раза и оба проиграл.