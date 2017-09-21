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Промоутер Ковалева: «Сергей закончил карьеру Уорда»

Кэти Дува заявила, что ее подопечный вернет все пояса, которые он проиграл американцу

  • 21.09.2017 22:38
  • 213 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Андре Уорд и Сергей Ковалев
© Getty Images. Андре Уорд и Сергей Ковалев

Промоутер российского боксера полутяжелого веса Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что ее подопечный стал причиной ухода непобежденного американца Андре Уорда из профессионального бокса.

«Сергей перед их боем сказал, что закончит карьеру Уорда, так и произошло. Ковалев в самое ближайшее время начнет возвращать обратно свои титулы».

Напомним, Ковалев встречался с Уордом 2 раза и оба проиграл.

Источник — BoxingScene

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 21.09.2017 22:49
    +1
    Ссылка
    Алексей Аксютенко
    online
      Алексей Аксютенко, 21.09.2017 22:49
    +1
    Да не Ковалев закончил карьеру Уорда, а Гвоздик. Как только Саша стал обязательным претендентом, Уорд объявил, что заканчивает карьеру.
    Ссылка
    Yaroslav Polishchuk
    online
      Yaroslav Polishchuk, 21.09.2017 22:52
    0
    совпадение? не думаю
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