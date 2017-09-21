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Экс-менеджер Ригондо: «Гильермо паникует, ему недолго осталось»

Гэри Хайд считает, что его бывший подопечный согласился на бой с Ломаченко только из-за гонорара

  • 21.09.2017 23:41
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Getty Images. Гильермо Ригондо
© Getty Images. Гильермо Ригондо

Бывший менеджер чемпиона мира в первом полулегком весе, 37-летнего кубинца Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) Гэри Хайд считает, что его экс-подопечный зря согласился бой против 29-летнего украинца Василия Ломаченко (9-1, 7 КО), который запланирован на 9 декабря.

По словам Хайда, Ригондо поставил на кон свою репутацию только из-за денег, а Ломаченко имеет ряд преимуществ перед кубинским боксером. «Гильермо  может создать Ломаченко проблемы, но он по многим параметрам проигрывает украинцу, — цитирует Хайда ESPN. — Он уступает в весе и воздасте, к тому же соперник очень непрост. Боб Арум говорил, что никто никогда не победит Ригондо, но теперь он нашел боксера, у которого есть шанс. О Ригондо будут помнить еще 100 лет, и я не хочу, чтобы он рисковал своим наследием. Он идет на это ради ради денег. Говорят, его гонорар составит миллион долларов. Думаю, он паникует, поскольку понимает, что ему недолго осталось выступать».

Источник — Klitschko-brothers

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