Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО: «Переговоров с Головкиным пока не было»

Официальный претендент на титул IBF в среднем весе, украинец Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) заявил, что хотел бы получить возможность встретиться с обладателем этого пояса Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
Правда, по словам самого украинца, пока никаких переговоров по этому вопросу не велось. «Есть информация, что IBF обяжет Головкина провести защиту титула в декабре, и я положительно отношусь к этому. Для меня это шанс. Но моя сторона, мой менеджер ни о каких переговорах не сообщали. На данном этапе команда Головкина говорит о бое с Сондерсом или Котто. Если у них не получится договориться, то, может, наша встреча и состоится», – сказал Деревянченко.
Источник — Вести Казахстан
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.