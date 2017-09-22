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Сергей ДЕРЕВЯНЧЕНКО: «Переговоров с Головкиным пока не было»

Украинец желает провести поединок с казахстанским боксером

  • 22.09.2017 10:30
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Getty Images. Сергей Деревянченко
© Getty Images. Сергей Деревянченко

Официальный претендент на титул IBF в среднем весе, украинец Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) заявил, что хотел бы получить возможность встретиться с обладателем этого пояса Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).

Правда, по словам самого украинца, пока никаких переговоров по этому вопросу не велось. «Есть информация, что IBF обяжет Головкина провести защиту титула в декабре, и я положительно отношусь к этому. Для меня это шанс. Но моя сторона, мой менеджер ни о каких переговорах не сообщали. На данном этапе команда Головкина говорит о бое с Сондерсом или Котто. Если у них не получится договориться, то, может, наша встреча и состоится», – сказал Деревянченко.

Источник — Вести Казахстан

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