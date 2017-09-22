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Вячеслав ШАБРАНСКИЙ: «Не могу дождаться поединка против Ковалева»

Украинский боксер – о предстоящем поединке против бывшего чемпиона мира

  • 22.09.2017 14:19
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Getty Images. Сергей Ковалев и Вячеслав Шабранский
© Getty Images. Сергей Ковалев и Вячеслав Шабранский

Украинский полутяжеловес Вячеслав Шабранский поделился ожиданиями от поединка против россиянина Сергей Ковалева.

«Мне очень приятно находиться в Нью-Йорке. Я в предвкушении того, чтобы выйти на ринг на «Мэдисон Сквер Гарден» против экс-чемпиона мира Сергея Ковалева. Постараюсь в этом поединке показать все самые лучшие свои характеристики Увидимся 25 ноября».

Напомним, бой Ковалев – Шабранский пройдет 25 ноября в Нью-Йорке, арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Источник — Xsport

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