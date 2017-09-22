Вячеслав ШАБРАНСКИЙ: «Не могу дождаться поединка против Ковалева»

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Севидов ушел из Мариуполя, новым тренером команды стал Бабич 15:35 — gogotynka В смысле бляяяяяяяяяяяяяяяяяя сейчас мариуполь на спад пойдет похоронили комманду 15:33 — Віктор Отправили в отставку потому что не первое место в чемпионате?