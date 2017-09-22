Сергей КОВАЛЕВ: «Уорд завершил карьеру из-за меня»

Накануне непобеждённый американский чемпион мира в двух категориях Андре Уорд (32-0, 16 КО) неожиданно объявил о завершении карьеры. Впрочем, неожиданным оно стало не для всех. Экс-чемпион из России Сергей Ковалёв, ставший последним соперником Андре на профиринге, убеждён, что Уорд покидает бокс из-за него.

Напомним, что в ноябре прошлого года Ковалёв потерял титулы WBA/IBF/WBO в полутяжёлом весе, уступив Уорду по очкам. В июне состоялся реванш, и на этот раз Андре одержал досрочную победу в восьмом раунде.

«Он услышал, что я возвращаюсь, вот и решил уйти. Я возвращаюсь — в этом причина. Через несколько поединков ему бы пришлось драться со мной в третий раз, вот он и решил прекратить карьеру. А ведь я говорил перед нашим вторым боем, что завершу его карьеру. Видите — я был прав», — заявил Ковалёв в интервью TMZ.