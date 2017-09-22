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Джозеф Паркер тяжелее Хьюи Фьюри

Состоялось взвешивание перед боем за титул чемпиона мира по версии WBO

  • 22.09.2017 18:27
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Getty Images. Хьюи Фьюри (слева)
© Getty Images. Хьюи Фьюри (слева)

Сегодня в Манчестере состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера с официальным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри. Результаты взвешивания следующие:

Джозеф Паркер - 111,1 кг;

Хьюи Фьюри - 106,1 кг.

Источник — Boxingnews

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