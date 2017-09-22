Джозеф Паркер тяжелее Хьюи Фьюри

Сегодня в Манчестере состоялась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера с официальным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри. Результаты взвешивания следующие:
Джозеф Паркер - 111,1 кг;
Хьюи Фьюри - 106,1 кг.
Источник — Boxingnews
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