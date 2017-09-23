Вальдес и Рамирес защитили титулы

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Оскар Вальдес (23-0, 19 KO) по очкам победил Джениза Серванию (29-1, 12 KO), а обладатель титула организации во втором среднем весе Хильберто Рамирес (36-0, 24 КО) решением судей выиграл у Джесси Харта (22-1, 10 КО).

Бой Вальдес – Сервания, по ходу которого каждый из боксеров побывал в нокдауне (Вальдес – в четвертом раунде, Сервания – в пятом), получился достаточно напряженным и очень зрелищным. Но все же, чемпион был активнее и точней, как итог – трое судей отдали ему победу (116:110, 119:111 и 117:109).

Что касается боя Рамирес – Харт, то претендент уже во второй трехминутке побывал в нокдауне, однако сумел не только выстоять, но и в концовке поединка навязать чемпиону свой бокс, выиграв несколько раундов. Правда, для общей победы этого не хватило. Счет судейских записок: 115:112 (дважды) и 114:113 в пользу Рамиреса.