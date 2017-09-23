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ВИДЕО ДНЯ. Драка на взвешивании перед боем Паркер – Фьюри

Британский боксер спровоцировал столкновение между командами

  • 23.09.2017 13:01
  • 1765 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри
© klitschko-brothers.com. Хьюи Фьюри

Британский супертяжеловес Хью Фьюри спровоцировал стычку драку своей команды с командой чемпиона мира по версии WBO новозеландца Джозефа Паркера.

На церемонии взвешивания Хьюри грубо толкнул Паркера, что послужило поводом для столкновения.

На взвешивании Паркер показал вес 111,1 кг, Фьюри — 106,1 кг.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Ruslan0927
      Ruslan0927, 23.09.2017 13:09
    +8
    Ви що на дискотеках чи весіллях не бували, де бувають бійки ?
    А тут поштовхалися як діти.
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    Ossa8860
      Ossa8860, 23.09.2017 13:38
    0
    Позор. И это чемпион мира с претендентом на титул.
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