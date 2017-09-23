ВИДЕО ДНЯ. Драка на взвешивании перед боем Паркер – Фьюри

Британский супертяжеловес Хью Фьюри спровоцировал стычку драку своей команды с командой чемпиона мира по версии WBO новозеландца Джозефа Паркера.
На церемонии взвешивания Хьюри грубо толкнул Паркера, что послужило поводом для столкновения.
На взвешивании Паркер показал вес 111,1 кг, Фьюри — 106,1 кг.
Источник — Klitschko-brothers
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А тут поштовхалися як діти.
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