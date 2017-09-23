Джозеф Паркер - Х'юї Ф'юрі. Анонс

Ввечері, двадцять третього вересня, британський Манчестер стане свідком, як мінімум, інтригуючого протистояння між Джозефом Паркером та Х'юї Ф'юрі. Поєдинок двох непереможних боксерів мав відбутися ще минулого травня, проте травма претендента перекреслила всі плани. Деякі спеціалісти звинуватили британця у навмисному зриві і небажанні боксувати в гостях (бій планувався в Новій Зеландії), проте Ф'юрі такі розмови ніскільки не хвилювали.

Джозефа Паркера вважають одним з найслабших чемпіонів у хевівейті за останні роки - далека від ідеальності техніка, недостатня популярність та наявність суттєвих недоліків дають підстави сумніватися у тому, що перебування новозеландця на боксерському Олімпі буде тривалим. Паркер заявив про себе на батьківщині ще в любительському боксі - до трьох національних чемпіонств він додав срібло юнацької Олімпіади, після чого вирішив спробувати свої сили на вищому рівні. Після дебюту на професійному ринзі, який припав на 2012-й, рік, Джозеф провів двадцять три поєдинки і в усіх здобув перемоги. Однією з переваг новозеландця є його опозиція, серед якої варто виділити Боту, Такама, Хаумоно, Дімітренко та Руїса.

Х'юї Ф'юрі - популярний британський боксер, переможець молодіжного чемпіонату світу і двоюрідний брат екс-чемпіона Тайсона Ф'юрі. На профі-ринзі провів двадцять поєдинків, перемігши в кожному з них. До недавнього часу ім'я Х'юї було невідоме за межами Британії, проте після ряду впевнених перемог він поступово піднімався в рейтингах і нарешті отримав таку омріяну нагоду поборотися за пояс чемпіона світу. Відверто кажучи, рівень суперників Ф'юрі майорить невідомими іменами, а тому бій з Паркером буде серйозним лакмусовим папірцем для перевірки амбіцій. Серед усіх опонентів британця виокремити можна лише українця Андрія Руденко, зустріч з яким пройшла всю дистанцію і закінчилася поразкою нашого співвітчизника.

Прогнозувати поєдинок Паркер - Ф'юрі досить складно, так як закінчитися він може абсолютно з будь-яким результатом. Букмекери мінімальну перевагу віддають чемпіону - 1.86 проти 2.13. На мою думку, дещо кращі шанси на загальний успіх має новозеландський боксер. Джозеф володіє потужним ударом - вісімнадцять з двадцяти трьох боїв завершувалися нокаутом. Серед інших переваг варто виділити досить пристойну роботу серіями та координацію під час атак. Головною проблемою чемпіона залишається його дірявий захист, великі паузи між ударами та погана реакція на випади суперника. Не зважаючи на непогану опозицію, серйозних потрясінь Паркер до цього часу уникав, проте скільки це триватиме - невідомо.

Ф'юрі-молодший б'ється у себе, на батьківщині, і це зіграє далеку не останню роль - підтримка фанатів і лояльне ставлення суддів забезпечені протягом усього двобою. Британець багато рухається в ринзі, володіє непоганим таймінгом і добре відчуває дистанцію. Окрім цього Х'юї має значну перевагу в габаритах, але чи зможе використати це в двобої - питання риторичне. Як мінімум, до початку поєдинку. Серед головних недоліків Ф'юрі - його опозиція і досить тривала перерва. По-перше, британець востаннє з'являвся на ринзі ще в квітні минулого року, тому його фізичні кондиції невідомі. Зустрічатися з чемпіоном після півторарічного простою - справа ризикована. По-друге, суперників калібру Паркера у Х'юї ще не було - зустрічі з невідомими опонентами реальну силу показати аж ніяк не могли.

Найімовірніше, поєдинок пройде всю дистанцію і закінчиться мінімальною перемогою одного з боксерів. Зважаючи на домашні стіни, можна вважати, що саме Ф'юрі буде господарем в ринзі. Паркер прекрасно розуміє, що існує ризик програти за очками - публіка точно тиснутиме на суддів - тому намагатиметься або завершити бій достроково, або впевнено забирати кожен раунд.

Манчестер. Великобританія. Бій за титул чемпіона світу за версією WBO. Пряма трансляція на телеканалі 2+2 о 23:15.

Прогноз Sport.ua: Паркер UD12.

Микола ТИТЮК