Паркер победил Фьюри по очкам

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер уверенно победил по очкам в Манчестере британца Хьюи Фьюри.
Поединок получился средним по качеству и уровню. Преимуществом на протяжении всего боя владел Паркер – и судьи отдали ему победу по очкам. Двое судей поставили 118-110, в то время как третий — 114-114. Хотя, двоюродный брат Тайсона Фьюри, откровенно говоря, ничем не впечатлил, не наработав на такой счет.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.