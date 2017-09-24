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Паркер победил Фьюри по очкам

Новозеландец Джозеф Паркер отстоял свой титул в поединке с британцем

  • 24.09.2017 01:59
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Getty Images
© Getty Images
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер уверенно победил по очкам в Манчестере британца Хьюи Фьюри.
 
Поединок получился средним по качеству и уровню. Преимуществом на протяжении всего боя владел Паркер – и судьи отдали ему победу по очкам. Двое судей поставили 118-110, в то время как третий — 114-114. Хотя, двоюродный брат Тайсона Фьюри, откровенно говоря, ничем не впечатлил, не наработав на такой счет. 

Источник — Sport.ua

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