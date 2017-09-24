Паркер победил Фьюри по очкам

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер уверенно победил по очкам в Манчестере британца Хьюи Фьюри.

Поединок получился средним по качеству и уровню. Преимуществом на протяжении всего боя владел Паркер – и судьи отдали ему победу по очкам. Двое судей поставили 118-110, в то время как третий — 114-114. Хотя, двоюродный брат Тайсона Фьюри, откровенно говоря, ничем не впечатлил, не наработав на такой счет.