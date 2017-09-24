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Дортикос нокаутировал Кудряшова во втором раунде

Кубинец не оставил шансов своему сопернику

  • 24.09.2017 09:28
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kp.ru. Юниер Дортикос и Дмитрий Кудряшов
© kp.ru. Юниер Дортикос и Дмитрий Кудряшов

«Регулярный» чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе кубинец Юниер Дортикос (22-0, 21 КО) уверенно защитил свой титул в бою с россиянином Дмитрием Кудряшовым (21-2, 21 КО), нокаутировав его во втором раунде.

Уже во второй половине первого раунда стало вырисовываться явное преимущество более быстрого и техничного кубинца, а во втором Дортикос отправил Кудряшова в нокаут ударом правой в голову.

Напомним, поединок проходил в рамках 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).  В полуфинале Дортикос встретится с победителем боя между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком. Встреча состоится 21 октября в Ньюарке.

Источник — Sport.ua

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