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Хьюи ФЬЮРИ: «Владимир Кличко – легенда и очень классный боец»

Двоюродный брат Тайсона Фьюри по достоинству оценил заслуги украинца в профессиональном боксе

  • 24.09.2017 10:20
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Getty Images. Хьюи Фьюри
© Getty Images. Хьюи Фьюри

Британский супертяжеловес Хью Фьюри, который вчера в Манчестере проиграл по очкам чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру, заявил, что понимает решение легендарного украинского боксера Владимира Кличко завершить спортивную карьеру.

По словам Фьюри, Владимир, выходя на бой с Джошуа, возможно, понимал, что это его последний поединок на профессиональном ринге. «Кличко сделал все, чтобы доказать, что даже в 41 год он остается одним из лучших в таком «молодом» виде спорта, как бокс. Более того, он мог бы многое сделать даже сейчас, но он и так заработал достаточно денег и достиг всех своих целей. У него не осталось непокоренных вершин. Против Джошуа он дрался не в своем стиле. Он вышел на бой и сделал все, чтобы поединок получился захватывающим. Он мог выиграть или проиграть, но, думаю, Кличко знал, что это его последний бой. Но он сполна воспользовался всем. Этот человек – легенда и очень классный боец», – сказал Фьюри.

Источник — Klitschko-brothers

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