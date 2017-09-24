Хьюи ФЬЮРИ: «Владимир Кличко – легенда и очень классный боец»

Британский супертяжеловес Хью Фьюри, который вчера в Манчестере проиграл по очкам чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру, заявил, что понимает решение легендарного украинского боксера Владимира Кличко завершить спортивную карьеру.



По словам Фьюри, Владимир, выходя на бой с Джошуа, возможно, понимал, что это его последний поединок на профессиональном ринге. «Кличко сделал все, чтобы доказать, что даже в 41 год он остается одним из лучших в таком «молодом» виде спорта, как бокс. Более того, он мог бы многое сделать даже сейчас, но он и так заработал достаточно денег и достиг всех своих целей. У него не осталось непокоренных вершин. Против Джошуа он дрался не в своем стиле. Он вышел на бой и сделал все, чтобы поединок получился захватывающим. Он мог выиграть или проиграть, но, думаю, Кличко знал, что это его последний бой. Но он сполна воспользовался всем. Этот человек – легенда и очень классный боец», – сказал Фьюри.