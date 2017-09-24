Тайсон Фьюри обругал судей после боя своего брата с Паркером

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британский боксер Тайсон Фьюри болезненно воспринял поражение своего двоюродного брата – Хьюи – в поединке за пояс WBO от чемпиона по версии Всемирной боксерской организации Джозефа Паркера.



«Цыганский Король», не выходивший в ринг почти два года, по утверждению британских журналистов, резко высказался с адрес судей, отдавших безоговорочную победу Паркеру, а также обозвал новозеландского боксера.