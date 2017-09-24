Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тайсон Фьюри обругал судей после боя своего брата с Паркером

Британец не смог сдержать эмоций после вчерашнего поединка в Манчестере

  • 24.09.2017 14:38
  • 1380 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Тайсон Фьюри
© Getty Images. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британский боксер Тайсон Фьюри болезненно воспринял поражение своего двоюродного брата – Хьюи – в поединке за пояс WBO от чемпиона по версии Всемирной боксерской организации Джозефа Паркера.

«Цыганский Король», не выходивший в ринг почти два года, по утверждению британских журналистов, резко высказался с адрес судей, отдавших безоговорочную победу Паркеру, а также обозвал новозеландского боксера.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    bonv
      bonv, 24.09.2017 15:00
    +4
    Чуть ринг не завалив...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.