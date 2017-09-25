Паркер — Фьюри: лучшие моменты боя

Новозеландец Джозеф Паркер, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, по очкам победил британца Хьюи Фьюри.
Двое судей отдали победу Паркеру, еще один присудил ничью.
Предлагаем вашему внимание самые зрелищные моменты прошедшего боя.
Источник — Sport.ua
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да уж, захватывающийся бой вышел
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