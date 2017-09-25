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Паркер — Фьюри: лучшие моменты боя

Новозеландский боксер победил британца раздельным решением судей

  • 25.09.2017 11:52
  • 451 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Новозеландец Джозеф Паркер, чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, по очкам победил британца Хьюи Фьюри.

Двое судей отдали победу Паркеру, еще один присудил ничью.

Предлагаем вашему внимание самые зрелищные моменты прошедшего боя.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sus1ik
      sus1ik, 25.09.2017 13:01
    +1
    Самые интересные моменты 36ти минутного боя вместились в 1ну минуту...
    да уж, захватывающийся бой вышел
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