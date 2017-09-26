Чисора сразится с Кабайелом

Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе британец Дерек Чисора (26-7, 18 КО) проведет свой следующий бой 30 сентября в Ливерпуле, имя его соперника будет объявлено позже.
Этот бой станет для Чисоры «разминочным» перед поединком за титул чемпиона Европы по версии EBU с его нынешним обладателем - немецким боксером Агитом Кабайелом (16-0, 12 КО).
Источник — Boxingnews
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