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Чисора сразится с Кабайелом

Британец проведет свой следующий бой 30 сентября в Ливерпуле

  • 26.09.2017 07:17
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Getty Images. Дерек Чисора
© Getty Images. Дерек Чисора

Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе британец Дерек Чисора (26-7, 18 КО) проведет свой следующий бой 30 сентября в Ливерпуле, имя его соперника будет объявлено позже.

Этот бой станет для Чисоры «разминочным» перед поединком за титул чемпиона Европы по версии EBU с его нынешним обладателем - немецким боксером Агитом Кабайелом (16-0, 12 КО).

Источник — Boxingnews

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