Чисора сразится с Кабайелом

Последние комментарии

Демарш фанатов Карпат, отставка Меликяна и нефарт Зари 07:31 — Віктор я бы лучший обзор написал. О каждом матче статистику, а не около футбольные слухи бабок и дедушек...

Паркер — Фьюри: лучшие моменты боя 07:12 — Pidgainyi Что это было, бокс?! сложно поверить, что есть мазохисты которые смотрели весь "бой", а...

ФОТО ДНЯ: Бойкот ультрас Карпат в матче против Черноморца 06:59 — Дмитрий Киевский жаль Ультрас Карпат. Болельщики там любят футбол и они заслуживают хорошую футбольную команду! Ка...

Срне грозит до четырех лет дисквалификации 03:30 — mxsl99 Згодний, і я таки думаю, що це помилка, в тому плані, що ненавмисне. Ну скажіть, для чого це йому... 02:56 — VAD «Шахтер» вынужден признать, что его капитан Дарио Срна уличен в использовании запрещенных препара... 02:03 — Макс Руденко А к какой категории относятся те, кто так яро защищает наркомана?