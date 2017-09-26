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Паркер может провести свободную защиту против японца Фудзимото

Новозеландский боксер планирует провести следующий поединок в Японии

  • 26.09.2017 07:37
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Getty Images. Джозеф Паркер
© Getty Images. Джозеф Паркер

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер, в субботу защитивший титул в бою с британцем Хью Фьюри, свой следующий поединок может провести в Японии.

Если бой состоится в Стране Восходящего солнца, то соперником Паркера, вероятнее всего, станет японский боксер Киотаро Фудзимото (17-1, 9 KО), кандидатура которого устраивает и промоутера, и тренера новозеландца.

«У нас есть возможность провести свободную, а не обязательную защиту», – отметил промоутер Паркера Дэвид Хиггинс

Источник — Klitschko-brothers

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