Паркер может провести свободную защиту против японца Фудзимото

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер, в субботу защитивший титул в бою с британцем Хью Фьюри, свой следующий поединок может провести в Японии.
Если бой состоится в Стране Восходящего солнца, то соперником Паркера, вероятнее всего, станет японский боксер Киотаро Фудзимото (17-1, 9 KО), кандидатура которого устраивает и промоутера, и тренера новозеландца.
«У нас есть возможность провести свободную, а не обязательную защиту», – отметил промоутер Паркера Дэвид Хиггинс
Источник — Klitschko-brothers
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