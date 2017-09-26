Паркер может провести свободную защиту против японца Фудзимото

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландский боксер Джозеф Паркер, в субботу защитивший титул в бою с британцем Хью Фьюри, свой следующий поединок может провести в Японии.



Если бой состоится в Стране Восходящего солнца, то соперником Паркера, вероятнее всего, станет японский боксер Киотаро Фудзимото (17-1, 9 KО), кандидатура которого устраивает и промоутера, и тренера новозеландца.

«У нас есть возможность провести свободную, а не обязательную защиту», – отметил промоутер Паркера Дэвид Хиггинс