Шеннон Бриггс бросил вызов Тайсону Фьюри

45-летний экс-чемпион WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) распространил открытое письмо, в котором предлагает бывшему чемпиону мира, лишившемуся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британцу Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО) провести поединок.



Что интересно, Бриггс тоже дисквалифицирован за допинг и не имеет права проводить поединки до декабря текущего года, однако это не мешает эпатажному американцу вызывать всех и вся.



«Думаете, вокруг боя Макгрегора с Мейвезером было много шума? Представьте, что будет, когда мы с моим «Цыганским братом» Тайсоном сойдемся лицом к лицу. Лучше этого предматчевого цирка будет только война, которую устроим в ринге мы – два бывших чемпиона мира, которые по-прежнему вооружены и опасны. Возможно, я сошел с ума, но я абсолютно серьезен. Бриггс-Фьюри или Фьюри-Бриггс – в любом случае психиатры здесь будут нужнее, чем судьи», – сказал Бриггс.