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Шеннон Бриггс бросил вызов Тайсону Фьюри

Нестареющий американец обещает устроить настоящую войну в ринге

  • 26.09.2017 08:37
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Getty Images. Шеннон Бриггс
© Getty Images. Шеннон Бриггс

45-летний экс-чемпион WBO в супертяжелом весе Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) распространил открытое письмо, в котором предлагает бывшему чемпиону мира, лишившемуся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, британцу Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО) провести поединок.

Что интересно, Бриггс тоже дисквалифицирован за допинг и не имеет права проводить поединки до декабря текущего года, однако это не мешает эпатажному американцу вызывать всех и вся.

«Думаете, вокруг боя Макгрегора с Мейвезером было много шума? Представьте, что будет, когда мы с моим «Цыганским братом» Тайсоном сойдемся лицом к лицу. Лучше этого предматчевого цирка будет только война, которую устроим в ринге мы – два бывших чемпиона мира, которые по-прежнему вооружены и опасны. Возможно, я сошел с ума, но я абсолютно серьезен. Бриггс-Фьюри или Фьюри-Бриггс – в любом случае психиатры здесь будут нужнее, чем судьи», – сказал Бриггс.

Источник — Klitschko-brothers

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