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Команда Хью Фьюри хочет опротестовать результат боя против Паркера

Промоутер британского боксера остался недоволен решением судей

  • 26.09.2017 09:44
  • 268 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Тайсон Фьюри
© Getty Images. Тайсон Фьюри

В  ночь с 23 на 24 сентября в Манчестере состоялся титульный поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри. По его итогам победу одержал новозеландец. Двое судей увидели убедительную победу Паркера, еще один судья посчитал поединок ничейным.

После оглашения результатов промоутер Фьюри, Мик Хеннесси, дал понять, что недоволен решением судей и заявил о намерении опротестовать его. «Это коррупция на самом высоком уровне. Я думал, что мы увидели абсолютный мастер-класс, который чем-то напоминал поединки Али. Паркер даже не боксировал. Это одно из худших решений, которое я когда-либо видел. Фьюри выступил прекрасно, и я не понимаю, почему судьи ограбили этого парня. Это отвратительно. Я немедленно отправлю апелляцию и оспорю это решение», – сказал Хеннесси.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    stas0809
    online
      stas0809, 26.09.2017 10:02
    +2
    Я согласен на 100%!!114-114 - это позор для бокса, ведь Паркер переиграл эту трусливую девочку под 2 м полностью. Нужно было боксировать, а не бегать и тем более не нужно приравниваться к самому Али!!Я и раньше писал - семейка Фьюри позорит весь мировой бокс своим поведением и отношением к великому спорту!!!!!!!!
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    Dima Any
      Dima Any, 26.09.2017 10:19
    0
    цікаво , там же вроді було все в одні ворота , тобто в одну харю. Мене ще здивувало те як вони радісно вибігли на ринг в кінці боя , ті цигани вже починають кумарити
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