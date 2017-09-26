Олег Ефимович сразится с бывшим чемпионом мира

Украинский боксер Олег Ефимович (29-2-1, 16 КО) проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира Скоттом Куиггом (33-1-2, 24 КО). Поединок состоится 4-го ноября в Монте-Карло.
На кону поединка будет стоять статус претендента по линии WBA, где «суперчемпионом» является мексиканец Лео Санта Крус, а «регулярным» чемпионом – другой мексиканец Абнер Марес.
В главном событии этого вечера бокса состоится титульный бой российского боксера Дмитрия Бивола против Трента Бродхерста.
Источник — Matchroomboxing
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