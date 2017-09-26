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Олег Ефимович сразится с бывшим чемпионом мира

Украинский боксер легчайшего веса проведет бой 4-го ноября в Монако

  • 26.09.2017 11:08
  • 224 просмотров
  • 1 комментария
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ringside24.com. Олег Ефимович
© ringside24.com. Олег Ефимович

Украинский боксер Олег Ефимович (29-2-1, 16 КО) проведет следующий бой с бывшим чемпионом мира Скоттом Куиггом (33-1-2, 24 КО). Поединок состоится 4-го ноября в Монте-Карло.

На кону поединка будет стоять статус претендента по линии WBA, где «суперчемпионом» является мексиканец Лео Санта Крус, а «регулярным» чемпионом – другой мексиканец Абнер Марес.

В главном событии этого вечера бокса состоится титульный бой российского боксера Дмитрия Бивола против Трента Бродхерста.

Источник — Matchroomboxing

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Комментарии
    wezom07
      wezom07, 26.09.2017 11:44
    0
    отлично, давно Олега не было видно
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