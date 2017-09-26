Альварес заработал за бой на $10 миллионов больше Головкина

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе, казахстанец Геннадий Головкин за бой с мексиканцем Саулем Альваресом, состоявшийся в ночь с 16-го на 17-е сентября и завершившийся спорной ничьей, заработал 25 миллионов долларов. Доход его соперника оказался на 10 миллионов больше. Для обоих боксеров это рекорд.

По данным британского издания DailyMail, в эту сумму вошли гарантированные гонорары каждого из боксеров, доходы от рекламы, а также процент от выручки за проданные трансляции поединка по системе pay-per-view. По неофициальной информации, только на этом пункте организаторы поединка заработали около 100 миллионов долларов.