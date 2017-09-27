Бой Кличко – Джошуа вошел в топ-3 самых продаваемых боев в истории

Сражение украинского и британского боксеров Владимира Кличко и Энтони Джошуа, состоявшееся в Лондоне 29 апреля, только в Британии собрало больше миллиона платных трансляций. По этому показателю поединок уступает только двум боям Флойда Мейвезера.

Согласно данным Sky Sports, количество купленных трансляций боя Кличко – Джошуа в Британии превысило один миллион – это рекорд для Королевства и один из лучших показателей в истории бокса. Больше трансляций удавалось продать только Флойду Мейвезеру, чей бой с Мэнни Пакьяо купили 4,6 млн. человек, а последний поединок американца против Конора Макгрегора за деньги посмотрели около 5 миллионов зрителей.