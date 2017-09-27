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Бой Кличко – Джошуа вошел в топ-3 самых продаваемых боев в истории

Количество купленных трансляций поединка в Британии превысило один миллион

  • 27.09.2017 14:51
  • 396 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© Getty Images. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Сражение украинского и британского боксеров Владимира Кличко и Энтони Джошуа, состоявшееся в Лондоне 29 апреля, только в Британии собрало больше миллиона платных трансляций. По этому показателю поединок уступает только двум боям Флойда Мейвезера.

Согласно данным Sky Sports, количество купленных трансляций боя Кличко – Джошуа в Британии превысило один миллион – это рекорд для Королевства и один из лучших показателей в истории бокса. Больше трансляций удавалось продать только Флойду Мейвезеру, чей бой с Мэнни Пакьяо купили 4,6 млн. человек, а последний поединок американца против Конора Макгрегора за деньги посмотрели около 5 миллионов зрителей.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    bonv
      bonv, 27.09.2017 15:03
    +1
    Кличко це легенда боксу.
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