Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира по версии The Ring

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец Василий Ломаченко вошел в первую тройку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса по версии авторитетного журнала The Ring.



Ломаченко уступает лишь двум бойцам — чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадию Головкину, который поднялся на первое место, и абсолютному чемпиону мира в первом полусреднем весе Теренсу Кроуфорду. Ранее на первом месте располагался американец Андре Уорд, однако после объявления о завершении карьеры он больше не учитывается в рейтинге.



Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring:



1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Василий Ломаченко (Украина)

4. Гильермо Ригондо (Куба)

5. Сергей Ковалев (Россия)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Майки Гарсия (США)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Эррол Спенс (США)

10. Висаксил Вангек (Таиланд)



Отметим, что свой следующий бой Ломаченко проведет 9 декабря против двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо.