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Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира по версии The Ring

Все бойцы поднялся на одну строчку, благодарю тому, что Андре Уорд закончил карьеру

  • 27.09.2017 15:30
  • 181 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Василий Ломаченко и Мигель Марриага
© Getty Images. Василий Ломаченко и Мигель Марриага

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец Василий Ломаченко вошел в первую тройку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса по версии авторитетного журнала The Ring.

Ломаченко уступает лишь двум бойцам — чемпиону мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадию Головкину, который поднялся на первое место, и абсолютному чемпиону мира в первом полусреднем весе Теренсу Кроуфорду. Ранее на первом месте располагался американец Андре Уорд, однако после объявления о завершении карьеры он больше не учитывается в рейтинге.
 
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Теренс Кроуфорд (США)
3. Василий Ломаченко (Украина)
4. Гильермо Ригондо (Куба)
5. Сергей Ковалев (Россия)
6. Сауль Альварес (Мексика)
7. Майки Гарсия (США)
8. Наоя Иноуэ (Япония)
9. Эррол Спенс (США)
10. Висаксил Вангек (Таиланд)

Отметим, что свой следующий бой Ломаченко проведет 9 декабря против двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 27.09.2017 15:38
    -1
    ..чето я пропустил...а когда Уорд успел завершить, если он только недавно Ковалева побил?? проясните кто в теме..
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