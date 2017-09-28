Эдди ХИРН: «Джошуа встретится с победителем боя Уайлдер — Ортис»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа, заявил, что его подопечный, которому 28 октября предстоит защита титулов в бою с Кубратом Пулевым, в 2018-м году встретится в ринге с победителем поединка между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.
Бой Уайлдер – Ортис запланирован на 4 ноября, и, по словам Хирна, предстоящий поединок станет настоящим испытанием для неимеющего поражений американского боксера.
«Могу гарантировать, что в следующем году Энтони Джошуа встретится с победителем этого боя. Мы еще не видели Уайлдера в серьезных боях с по-настоящему сильными противниками, а бой с Ортисом – отличный поединок», - заявил Хирн.
Источник — Klitschko-brothers
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