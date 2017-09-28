Менеджер Ковалева: «О бое с Шабранским договорились меньше чем за час»

Кэти Дува, которая ведет дела экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, рассказала, как удалось организовать бой ее подопечного с украинцем Вячеславом Шабранским.
Бой Ковалев – Шабранский запланирован на 25 ноября в Нью-Йорке, а по словам Дувы, найти соперника для россиянина было непросто. «Матчмейкер Джолин Миццоне сбилась с ног, подыскивая хоть какого-то полутяжеловеса. Дошло до того, что люди даже не спрашивали о том, какой будет гонорар, просто отказывались от боя. Некоторые просили больше, чем разумно… Затем мы позвонили нашему хорошему другу Роберту Диасу из Golden Boy, и меньше чем через час у нас была сделка».
Источник — Klitschko-brothers
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