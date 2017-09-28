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Менеджер Ковалева: «О бое с Шабранским договорились меньше чем за час»

Кэти Дува рассказала, как удалось организовать следующий бой ее подопечного

  • 28.09.2017 12:27
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Getty Images. Сергей Ковалев и Вячеслав Шабранский
© Getty Images. Сергей Ковалев и Вячеслав Шабранский

Кэти Дува, которая ведет дела экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, рассказала, как удалось организовать бой ее подопечного с украинцем Вячеславом Шабранским.

Бой Ковалев – Шабранский запланирован на 25 ноября в Нью-Йорке, а по словам Дувы, найти соперника для россиянина было непросто. «Матчмейкер Джолин Миццоне сбилась с ног, подыскивая хоть какого-то полутяжеловеса. Дошло до того, что люди даже не спрашивали о том, какой будет гонорар, просто отказывались от боя. Некоторые просили больше, чем разумно… Затем мы позвонили нашему хорошему другу Роберту Диасу из Golden Boy, и меньше чем через час у нас была сделка».

Источник — Klitschko-brothers

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