Владимир ГЕНДЛИН: «Усик — превосходный и отличный боксер»

Известный комментатор Владимир Гендлин оценил поединок чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александра Усика против немца Марко Хука в рамках 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии, а также рассказал, что можно противопоставить украинцу в ринге.

Как отметил специалист, Усик – отлично обученный и подготовленный боксер, драться с которым очень сложно. «Усик – быстрый. Это основное качество любого хорошего боксера. Он не только быстро двигается, но и быстро думает. В бою использует ситуацию в свою пользу, как только появляется возможность. Не упускает этой возможности. Во-вторых, у него классическая техника. Кроме того – хороший психологический настрой, кураж. В общем, боксер он превосходный и отличный», - цитирует Гендлина «Советский Спорт».

Правда, есть у украинца и небольшой недостаток, считает комментатор. «Единственный недостаток, который все отметили: нет удара. А без него действовать в этой категории будет очень тяжело, когда он доберется до вершины. Там нужен веский аргумент. В прямом и переносном смысле. Но, может, это и хорошо, что он не заряжен на удар. Мы видели специалистов по ударам, и чем кончается, когда они уверены, что это все решает. Усика этим не обманешь. Он – хороший боксер. Ничего не скажешь».

По словам Гендлина, боксировать с Усиком надо в стиле Геннадия Головкина, оказывая постоянное давление на украинца. «Каждый боксер имеет слабые места. Их может быть не каждому противнику удается вычислить, но у каждого есть уязвимые места. Усик быстрый и изобретательный. Он хорошо чувствует свое положение на ринге в любой момент. Это говорит о классе. Но с другой стороны если умный тренер или стратег увидит, как он реагирует, допустим, на прессинг… Нужно использовать варианты и выбрать подходящий. Хороший боксер так всегда и делает. Если бы я был в углу у соперника Усика, я бы попробовал сделать что-нибудь в стиле Головкина: постоянное давление на него. Как он отреагирует? Если ты не можешь перехватить его атаки и ответить, значит нужно брать инициативу в свои руки. Тут много чего можно наплести. Мы все стратеги, глядя на бой со стороны».