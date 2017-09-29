Пулев заработает 2 миллиона фунтов за бой с Джошуа

Официальный претендент на титул чемпиона мира по линии IBF в супертяжелом весе, болгарский боксер Кубрат Пулев, которому 28 октября на стадионе «Миллениум» в Кардиффе предстоит поединок против обладателя поясов IBF, WBA и IBO в дивизионе Энтони Джошуа, после боя с британцем существенно улучшит свое материальное положение.

Как сообщает The Sun, гонорар болгарского боксера составит 2 миллиона фунтов (2,67 млн. долларов). Не исключено, что это самые большие призовые в карьере Пулева. При этом сам Кубрат заявил, что в случае победы пожертвует половину этой суммы на благотворительность.

«Все меньше времени остается до большой битвы в Кардиффе, - заявил Пулев. - Если я выиграю этот бой, пожертвую половину денег на благотворительные цели. Для детских домов или больниц, для спасения жизней и других задач. Я буду счастлив сделать это и стать чемпионом мира».