Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пулев заработает 2 миллиона фунтов за бой с Джошуа

Болгарский боксер пообещал потратить часть суммы на благотворительность

  • 29.09.2017 13:21
  • 355 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Кубрат Пулев
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

Официальный претендент на титул чемпиона мира по линии IBF в супертяжелом весе, болгарский боксер Кубрат Пулев, которому 28 октября на стадионе «Миллениум» в Кардиффе предстоит поединок против обладателя поясов IBF, WBA и IBO в дивизионе Энтони Джошуа, после боя с британцем существенно улучшит свое материальное положение.

Как сообщает The Sun, гонорар болгарского боксера составит 2 миллиона фунтов (2,67 млн. долларов). Не исключено, что это самые большие призовые в карьере Пулева. При этом сам Кубрат заявил, что в случае победы пожертвует половину этой суммы на благотворительность.

«Все меньше времени остается до большой битвы в Кардиффе, - заявил Пулев. - Если я выиграю этот бой, пожертвую половину денег на благотворительные цели. Для детских домов или больниц, для спасения жизней и других задач. Я буду счастлив сделать это и стать чемпионом мира».

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 29.09.2017 14:13
    0
    А где же новость о том что Ортис провалил пробу на допинг? Уже весь интернет гудит, а у вас как обычно, сообщите в лучшем случае на следующей неделе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.