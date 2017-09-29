Бой Уайлдер — Ортис под угрозой срыва

Поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО) и кубинским боксером Луисом Ортисом (27-0, 23 КО), который должен был состояться 4 ноября в Нью-Йорке, оказался под угрозой срыва.

Причиной этому стало то, что анализы Ортиса, взятые у него антидопинговой лабораторией VADA, показали наличие в его организме запрещенных препаратов «Хлоротиазид» и «Гидрохлоротиазид». В команде Ортиса утверждают, что запрещенные вещества попали в организм боксера с лекарствами от артериальной гипертензии.