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Бой Уайлдер — Ортис под угрозой срыва

В организме кубинского боксера найдены запрещенные вещества

  • 29.09.2017 14:55
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Getty Images. Луис Ортис
© Getty Images. Луис Ортис

Поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером (38-0, 37 КО) и кубинским боксером Луисом Ортисом (27-0, 23 КО), который должен был состояться 4 ноября в Нью-Йорке, оказался под угрозой срыва.

Причиной этому стало то, что анализы Ортиса, взятые у него антидопинговой лабораторией VADA, показали наличие в его организме запрещенных препаратов «Хлоротиазид» и «Гидрохлоротиазид». В команде Ортиса утверждают, что запрещенные вещества попали в организм боксера с лекарствами от артериальной гипертензии.

Источник — Boxingnews

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