Бриедис перевесил Переса на полкилограмма

Перед своим субботним боем латвиец Майрис Бриедис и кубинец Майк Перес прошли традиционную процедуру взвешивания. Оба боксера вписались в рамки первого тяжелого веса – 200 фунтов (90,718 кг).
Майрис Бриедис - 90,1 кг
Майк Перес - 89,5 кг
Поединок Бриедиса и Переса пройдет 30 сентября в Риге. Победитель боя встретится с украинцем Александром Усиком в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.
Источник — Sport.ua
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