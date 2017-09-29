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Бриедис перевесил Переса на полкилограмма

Поединок 1/4 финала WBSS пройдет 30 сентября в Риге

  • 29.09.2017 19:10
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Getty Images. Майрис Бриедис и Майк Перес
© Getty Images. Майрис Бриедис и Майк Перес

Перед своим субботним боем латвиец Майрис Бриедис и кубинец Майк Перес прошли традиционную процедуру взвешивания. Оба боксера вписались в рамки первого тяжелого веса – 200 фунтов (90,718 кг).

Майрис Бриедис - 90,1 кг

Майк Перес - 89,5 кг

Поединок Бриедиса и Переса пройдет 30 сентября в Риге. Победитель боя встретится с украинцем Александром Усиком в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

Источник — Sport.ua

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