ОФИЦИАЛЬНО: Реванш Хэй – Беллью состоится 17 декабря

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах британец Дэвид Хэй, проигравший свой последний поединок на профессиональном ринге обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, сможет поквитаться со своим обидчиком 17 декабря в Лондоне.



Встреча этих боксеров состоится в рамках турнира, который планируется провести на арене О2 в в столице Великобритании. Первый поединок между этими спортсменами состоялся в марте текущего года и завершился досрочной победой Беллью в 10-м раунде. По ходу встречи Хэй травмировал ахиллово сухожилие и не смог продолжать поединок, в результате чего победа техническим нокаутом досталась его оппоненту.