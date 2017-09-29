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ОФИЦИАЛЬНО: Реванш Хэй – Беллью состоится 17 декабря

Поединок британских боксеров пройдет в Лондоне

  • 29.09.2017 21:50
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Getty Images. Тони Беллью и Дэвид Хэй
© Getty Images. Тони Беллью и Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весах британец Дэвид Хэй, проигравший свой последний поединок на профессиональном ринге обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, сможет поквитаться со своим обидчиком 17 декабря в Лондоне.

Встреча этих боксеров состоится в рамках турнира, который планируется провести на арене О2 в в столице Великобритании. Первый поединок между этими спортсменами состоялся в марте текущего года и завершился досрочной победой Беллью в 10-м раунде. По ходу встречи Хэй травмировал ахиллово сухожилие и не смог продолжать поединок, в результате чего победа техническим нокаутом досталась его оппоненту.

Источник — Klitschko-brothers

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